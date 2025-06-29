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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. 27 ноября состоится концерт, в котором примут участие выдающийся пианист Иван Бессонов и Российский национальный оркестр под управлением талантливого дирижера Ивана Никифорчина.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящее сердце музыкальной культуры Москвы. Ее акустика и атмосфера создают идеальные условия для исполнения шедевров мировой классики. На сцене этого исторического места выступали многие великие музыканты, и теперь у вас есть возможность стать частью этой богатой традиции.
Иван Бессонов, известный своей виртуозностью и глубоким пониманием музыки, исполнит произведения, которые никого не оставят равнодушным. Под его пальцами рояль оживает, открывая новые грани знакомых мелодий. Российский национальный оркестр, один из ведущих коллективов страны, обеспечит безупречное звучание и гармонию вечера.
Не упустите шанс насладиться этим уникальным событием. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе место на концерте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться с приобретением билетов.
Погрузитесь в мир классической музыки вместе с Иваном Бессоновым и Российским национальным оркестром. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе насладиться вечерним концертом в одном из самых престижных музыкальных залов страны!
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал