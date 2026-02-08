Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Чайковский. Шопен

Билеты на концерт «Чайковский. Шопен» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
8 фев. 19:00

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

О мероприятии

Дата

8 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт «Чайковский. Шопен» пройдет в Москве, в знаменитой Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это событие станет одним из самых заметных в этом месяце.

О концерте

На сцене прозвучат шедевры двух великих композиторов — Петра Ильича Чайковского и Фредерика Шопена. Их музыка давно полюбилась поклонникам классики и продолжает вдохновлять слушателей по всему миру. В программе — Первый фортепианный концерт Чайковского (си-бемоль минор) и Первый фортепианный концерт Шопена (ми минор). Эти произведения остаются важной частью мировой музыкальной культуры и часто звучат на современных сценах.

В этот вечер Московский государственный симфонический оркестр выступит под руководством Ивана Рудина. За дирижерским пультом окажется Николай Цинман, а партию фортепиано исполнит Филипп Руденко. Такой состав подарит гостям уникальные впечатления и поможет полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.

Билеты на концерт онлайн

Для зрителей доступны разные варианты покупки входных билетов. На сайте легко выбрать подходящие места с помощью интерактивной схемы зала, где указана вся информация о стоимости и расположении кресел. Также можно заказать билет по телефону — менеджер подскажет детали и ответит на вопросы.

  • Интерактивная схема помогает подобрать лучшие места.
  • Онлайн-оформление заказа занимает минимум времени и гарантирует безопасность.
  • Телефонная консультация позволяет быстро получить помощь при выборе.

Купить билеты на концерт «Чайковский. Шопен» получится прямо сейчас на нашем сайте — не упустите возможность стать участником этого музыкального вечера.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.