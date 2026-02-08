Оставить заявку
О мероприятии
Дата
8 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Чайковский. Шопен» пройдет в Москве, в знаменитой Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это событие станет одним из самых заметных в этом месяце.
О концерте
На сцене прозвучат шедевры двух великих композиторов — Петра Ильича Чайковского и Фредерика Шопена. Их музыка давно полюбилась поклонникам классики и продолжает вдохновлять слушателей по всему миру. В программе — Первый фортепианный концерт Чайковского (си-бемоль минор) и Первый фортепианный концерт Шопена (ми минор). Эти произведения остаются важной частью мировой музыкальной культуры и часто звучат на современных сценах.
В этот вечер Московский государственный симфонический оркестр выступит под руководством Ивана Рудина. За дирижерским пультом окажется Николай Цинман, а партию фортепиано исполнит Филипп Руденко. Такой состав подарит гостям уникальные впечатления и поможет полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.
Билеты на концерт онлайн
Для зрителей доступны разные варианты покупки входных билетов. На сайте легко выбрать подходящие места с помощью интерактивной схемы зала, где указана вся информация о стоимости и расположении кресел. Также можно заказать билет по телефону — менеджер подскажет детали и ответит на вопросы.
- Интерактивная схема помогает подобрать лучшие места.
- Онлайн-оформление заказа занимает минимум времени и гарантирует безопасность.
- Телефонная консультация позволяет быстро получить помощь при выборе.
Купить билеты на концерт «Чайковский. Шопен» получится прямо сейчас на нашем сайте — не упустите возможность стать участником этого музыкального вечера.