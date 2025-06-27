Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Марии Шраге, Максимилиана Катенина в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
27 июн. 19:00
пт, 27 июн, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. 20 ноября состоится концерт молодых и талантливых музыкантов — Марии Шраге и Максимилиана Катенина. Эти ассистенты-стажёры Московской консерватории под руководством профессоров А.Ю. Уткина и В.С. Попова представят публике свои интерпретации известных произведений.

Консерватория имени Чайковского — это не просто место проведения концерта, а настоящая культурная сокровищница Москвы. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, что делает каждое музыкальное событие здесь по-настоящему особенным.

Мария Шраге и Максимилиан Катенин уже зарекомендовали себя как перспективные исполнители, чьи выступления вызывают интерес у ценителей классической музыки. Их концерт обещает стать ярким событием в музыкальной жизни столицы.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении этих талантливых музыкантов. Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место в зале и избежать очередей в день концерта.

Билеты на концерт Марии Шраге и Максимилиана Катенина можно купить на нашем сайте уже сейчас. Не откладывайте покупку, чтобы обеспечить себе участие в этом вечере высокой музыки.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал