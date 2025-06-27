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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. 20 ноября состоится концерт молодых и талантливых музыкантов — Марии Шраге и Максимилиана Катенина. Эти ассистенты-стажёры Московской консерватории под руководством профессоров А.Ю. Уткина и В.С. Попова представят публике свои интерпретации известных произведений.
Консерватория имени Чайковского — это не просто место проведения концерта, а настоящая культурная сокровищница Москвы. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, что делает каждое музыкальное событие здесь по-настоящему особенным.
Мария Шраге и Максимилиан Катенин уже зарекомендовали себя как перспективные исполнители, чьи выступления вызывают интерес у ценителей классической музыки. Их концерт обещает стать ярким событием в музыкальной жизни столицы.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении этих талантливых музыкантов. Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место в зале и избежать очередей в день концерта.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал