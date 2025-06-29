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Билеты на концерт Айдын Илайды в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
29 июн. 18:00
вс, 29 июн, 18:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в атмосферу вечера классической музыки в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. Здесь выступит виртуозная виолончелистка Айдын Илайда, чье искусство не оставит вас равнодушными. Это уникальная возможность насладиться шедеврами мировой классики в исполнении выдающихся музыкантов.

Концерт откроется Сонатой № 1 для виолончели и фортепиано ми минор Иоганнеса Брамса, которая погрузит вас в мир глубоких эмоций и музыкальных красок. Далее прозвучат Вариации на тему рококо Петра Ильича Чайковского, которые очаровывают своей изысканностью и виртуозностью.

Не менее впечатляющей станет интерпретация произведений Мориса Равеля. Его «Отражения» перенесут вас в мир звуковых иллюзий и мечтаний. Программа продолжится произведениями Сергея Рахманинова: Вариации на тему Корелли и два этюда-картины, которые демонстрируют техническое мастерство и эмоциональную глубину композитора. Завершит вечер Этюд ре-диез минор Александра Скрябина — истинный шедевр экспрессии и страсти.

На сцене вместе с Айдын Илайдой выступят талантливые пианисты Людмила Дараселия и Ли Синхан под руководством доцента Э. А. Карпуховой. Концерт пройдет под чутким руководством профессора М. К. Чайковской, что гарантирует высокое качество исполнения и незабываемые впечатления.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящий храм музыки с богатой историей и уникальной атмосферой, которая вдохновляет как исполнителей, так и зрителей.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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