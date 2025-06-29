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О мероприятии
Погрузитесь в атмосферу вечера классической музыки в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. Здесь выступит виртуозная виолончелистка Айдын Илайда, чье искусство не оставит вас равнодушными. Это уникальная возможность насладиться шедеврами мировой классики в исполнении выдающихся музыкантов.
Концерт откроется Сонатой № 1 для виолончели и фортепиано ми минор Иоганнеса Брамса, которая погрузит вас в мир глубоких эмоций и музыкальных красок. Далее прозвучат Вариации на тему рококо Петра Ильича Чайковского, которые очаровывают своей изысканностью и виртуозностью.
Не менее впечатляющей станет интерпретация произведений Мориса Равеля. Его «Отражения» перенесут вас в мир звуковых иллюзий и мечтаний. Программа продолжится произведениями Сергея Рахманинова: Вариации на тему Корелли и два этюда-картины, которые демонстрируют техническое мастерство и эмоциональную глубину композитора. Завершит вечер Этюд ре-диез минор Александра Скрябина — истинный шедевр экспрессии и страсти.
На сцене вместе с Айдын Илайдой выступят талантливые пианисты Людмила Дараселия и Ли Синхан под руководством доцента Э. А. Карпуховой. Концерт пройдет под чутким руководством профессора М. К. Чайковской, что гарантирует высокое качество исполнения и незабываемые впечатления.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящий храм музыки с богатой историей и уникальной атмосферой, которая вдохновляет как исполнителей, так и зрителей.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал