Оставить заявку
О мероприятии
Дата
15 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт Петра Ильича Чайковского пройдет в Консерватории Чайковского в Москве по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Погрузитесь в атмосферу классической музыки на этом долгожданном вечере, который подарит яркие впечатления каждому гостю. В программе прозвучат знаменитые произведения Чайковского: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и сюита из балета «Лебединое озеро». Эти мелодии уже давно тронули сердца слушателей во многих странах.
На сцену выйдет Государственный Кремлёвский оркестр под управлением дирижёра Константина Чудовского. Солист Алексей Мельников, обладатель третьей премии Международного конкурса имени Чайковского, удивит публику своим мастерством.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на нашем сайте — здесь вы найдете интерактивную схему зала для удобного выбора мест. Цена зависит от выбранной зоны, точную стоимость легко узнать онлайн.
Также доступен заказ по телефону: специалисты помогут подобрать подходящие позиции и ответят на любые вопросы.
- Простой выбор мест через интерактивную схему
- Безопасная онлайн-оплата
- Возможность заранее забронировать понравившиеся позиции
- Помощь специалистов при оформлении заказа по телефону
Присоединяйтесь к этому событию и насладитесь живым исполнением известных произведений!