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Билеты на концерт Русалины Гусейнзаде в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
27 июн. 19:00
пт, 27 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый концерт Русалины Гусейнзаде в стенах легендарной Московской консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением молодой, но уже признанной виолончелистки, которая покорила сердца слушателей по всему миру.

Концерт пройдет в одном из самых престижных залов Москвы, известном своей великолепной акустикой и богатой историей музыкальных событий. Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящая культурная сокровищница, где звучат произведения великих композиторов в исполнении талантливейших музыкантов нашего времени.

Русалина Гусейнзаде начала свой путь в мире музыки в Баку и уже в юном возрасте достигла значительных успехов. Она стала первой виолончелью Государственного Оркестра им. К. Караева и солисткой Азербайджанской филармонии. Обучение в классе Народного артиста профессора И. И. Гаврыша в Московской консерватории позволило ей развить свои навыки и стать лауреатом престижных международных конкурсов.

Вместе с пианистом Тайсэем Сигэно, Русалина представит программу, которая обещает быть насыщенной и эмоциональной. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе окунуться в мир классической музыки и насладиться мастерством выдающихся исполнителей.

Чтобы обеспечить себе место на этом концерте, рекомендуем заранее купить билеты на нашем сайте. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки и оставит незабываемые впечатления от встречи с искусством высокого уровня.

Ближайшие мероприятия

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ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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