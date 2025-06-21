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О мероприятии
Незабываемый вечер джазовой музыки — концерт «Jazzовый круиз», который состоится в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джаза, предлагая уникальную возможность насладиться выступлениями талантливых артистов.
На сцене выступят выдающиеся музыканты: Мила Сваровская, Варвара Макарова, Марианна Пирумова, Полина Спиридонова, Марианна Айрапетянц, Софья Одикадзе, Милена Петросян и Ольга Макарова. Каждая из них привнесет в концерт свою индивидуальность и мастерство, создавая атмосферу настоящего джазового круиза.
Консерватория имени Чайковского — это не только одна из старейших музыкальных школ России, но и место с уникальной акустикой и богатой историей. Зал консерватории славится своими великолепными условиями для проведения концертов классической и джазовой музыки, что делает его идеальной площадкой для такого события.
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Погрузитесь в мир джаза вместе с нами и откройте для себя новые грани этого жанра. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг навстречу незабываемым впечатлениям от «Jazzового круиза» в Консерватории имени Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал