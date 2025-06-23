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Билеты на концерт «Учитель и ученик» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
23 июн. 19:00
пн, 23 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Учитель и ученик» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться мастерством выдающихся музыкантов и их талантливых учеников. В этом году доцент О.Б. Галочкина, известная своим виртуозным владением виолончелью, представит программу вместе с молодыми исполнителями, которые уже зарекомендовали себя на музыкальной сцене.

Консерватория им. Чайковского — одно из самых престижных музыкальных учебных заведений России, известное своей богатой историей и выдающимися выпускниками. Зал консерватории славится великолепной акустикой и атмосферой, которая идеально подходит для исполнения классической музыки.

В программе концерта прозвучат как классические произведения, так и современные композиции, что позволит слушателям насладиться разнообразием музыкальных стилей и жанров. Это мероприятие станет интересным как для ценителей классической музыки, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим удивительным миром.

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Поспешите купить билеты на нашем сайте и насладитесь незабываемым вечером в компании талантливых исполнителей. Концерт «Учитель и ученик» обещает стать ярким событием культурной жизни города.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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8
пн, 19:00
сентября

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