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О мероприятии
Концерт «Учитель и ученик» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться мастерством выдающихся музыкантов и их талантливых учеников. В этом году доцент О.Б. Галочкина, известная своим виртуозным владением виолончелью, представит программу вместе с молодыми исполнителями, которые уже зарекомендовали себя на музыкальной сцене.
Консерватория им. Чайковского — одно из самых престижных музыкальных учебных заведений России, известное своей богатой историей и выдающимися выпускниками. Зал консерватории славится великолепной акустикой и атмосферой, которая идеально подходит для исполнения классической музыки.
В программе концерта прозвучат как классические произведения, так и современные композиции, что позволит слушателям насладиться разнообразием музыкальных стилей и жанров. Это мероприятие станет интересным как для ценителей классической музыки, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим удивительным миром.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал