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Билеты на концерт Алексея Гомана, Виктории Коган «Разговор на двоих» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВокал12+
23 июн. 19:00
пн, 23 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на концерт Алексея Гомана и Валерии Коган «Разговор на двоих», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать ярким музыкальным диалогом, где каждый звук, каждая нота будут наполнены искренностью и глубиной.

Алексей Гоман — известный исполнитель, обладающий уникальным голосом и харизмой, покоряющей сердца слушателей. Его выступления всегда отличает душевность и проникновенность. Валерия Коган — талантливая пианистка, чья виртуозная игра не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Вместе они создают удивительную атмосферу музыкального единения.

Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского — одном из самых престижных концертных залов Москвы, известном своей великолепной акустикой и историческим значением. Зал неоднократно принимал у себя выдающихся музыкантов со всего мира, и теперь у вас есть возможность стать частью этого музыкального наследия.

Чтобы насладиться этим уникальным событием, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых композиций в исполнении двух талантливых артистов. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться и купить билеты на нашем сайте заранее.

Погрузитесь в мир музыки вместе с Алексеем Гоманом и Валерией Коган в Консерватории им. Чайковского — месте, где рождаются настоящие музыкальные шедевры.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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