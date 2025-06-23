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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт Алексея Гомана и Валерии Коган «Разговор на двоих», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать ярким музыкальным диалогом, где каждый звук, каждая нота будут наполнены искренностью и глубиной.
Алексей Гоман — известный исполнитель, обладающий уникальным голосом и харизмой, покоряющей сердца слушателей. Его выступления всегда отличает душевность и проникновенность. Валерия Коган — талантливая пианистка, чья виртуозная игра не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Вместе они создают удивительную атмосферу музыкального единения.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского — одном из самых престижных концертных залов Москвы, известном своей великолепной акустикой и историческим значением. Зал неоднократно принимал у себя выдающихся музыкантов со всего мира, и теперь у вас есть возможность стать частью этого музыкального наследия.
Чтобы насладиться этим уникальным событием, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых композиций в исполнении двух талантливых артистов. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться и купить билеты на нашем сайте заранее.
Погрузитесь в мир музыки вместе с Алексеем Гоманом и Валерией Коган в Консерватории им. Чайковского — месте, где рождаются настоящие музыкальные шедевры.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал