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Билеты на концерт «Голоса театра цзинцзюй» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
23 июн. 19:00
пн, 23 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Голоса театра цзинцзюй» в Консерватории им. Чайковского станет ярким событием XXIII Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука». В этот вечер зрители смогут насладиться выступлением солистов театра цзинцзюй из провинции Хэйлунцзян, которые представят традиционное китайское искусство в современном формате.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом центре Москвы, известна своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Это одна из ведущих музыкальных площадок России, где проходят концерты мирового уровня. Зал консерватории, вмещающий более тысячи зрителей, создаёт атмосферу близости и погружения в музыку.

Театр цзинцзюй — это уникальное сочетание вокального мастерства, драматического искусства и танца. Солисты театра продемонстрируют традиционные китайские арии и сцены, которые поражают своей эмоциональной глубиной и технической виртуозностью. Этот концерт станет отличной возможностью для всех ценителей музыки прикоснуться к богатой культуре Китая.

Чтобы стать частью этого незабываемого события и насладиться мастерством исполнителей, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс увидеть выступление солистов театра цзинцзюй на одной из лучших сцен страны.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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пн, 19:00
сентября

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