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О мероприятии
Концерт «Голоса театра цзинцзюй» в Консерватории им. Чайковского станет ярким событием XXIII Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука». В этот вечер зрители смогут насладиться выступлением солистов театра цзинцзюй из провинции Хэйлунцзян, которые представят традиционное китайское искусство в современном формате.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом центре Москвы, известна своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Это одна из ведущих музыкальных площадок России, где проходят концерты мирового уровня. Зал консерватории, вмещающий более тысячи зрителей, создаёт атмосферу близости и погружения в музыку.
Театр цзинцзюй — это уникальное сочетание вокального мастерства, драматического искусства и танца. Солисты театра продемонстрируют традиционные китайские арии и сцены, которые поражают своей эмоциональной глубиной и технической виртуозностью. Этот концерт станет отличной возможностью для всех ценителей музыки прикоснуться к богатой культуре Китая.
Чтобы стать частью этого незабываемого события и насладиться мастерством исполнителей, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс увидеть выступление солистов театра цзинцзюй на одной из лучших сцен страны.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал