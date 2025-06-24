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Билеты на концерт Маши Кац «Песня дня» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВокал6+
24 июн. 19:00
вт, 24 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Маши Кац «Песня дня» обещает стать ярким событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и великолепной акустикой. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением в одном из самых престижных музыкальных залов России.

В программе концерта прозвучат произведения, которые позволят слушателям насладиться разнообразием жанров и стилей. Вокал Маши Кац, известной своим эмоциональным исполнением и богатым тембром, создаст незабываемую атмосферу вечера. Ей будут аккомпанировать талантливые музыканты: Александр Прокопович на рояле и Святослав Текучев на саксофоне. Их мастерство и взаимодействие на сцене обещают подарить зрителям истинное наслаждение от музыки.

Консерватория им. Чайковского, где пройдет концерт, является не только символом классической музыки, но и современным культурным центром. Ее залы неоднократно принимали выдающихся исполнителей со всего мира, а теперь у вас есть шанс стать частью этого музыкального праздника.

Чтобы стать свидетелем этого события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Это позволит вам выбрать лучшие места и обеспечить себе участие в этом музыкальном вечере. Не упустите возможность окунуться в мир качественной музыки — купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Насладитесь атмосферой настоящего искусства вместе с Машей Кац и её командой!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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8
пн, 19:00
сентября

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