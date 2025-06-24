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О мероприятии
Концерт Маши Кац «Песня дня» обещает стать ярким событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и великолепной акустикой. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением в одном из самых престижных музыкальных залов России.
В программе концерта прозвучат произведения, которые позволят слушателям насладиться разнообразием жанров и стилей. Вокал Маши Кац, известной своим эмоциональным исполнением и богатым тембром, создаст незабываемую атмосферу вечера. Ей будут аккомпанировать талантливые музыканты: Александр Прокопович на рояле и Святослав Текучев на саксофоне. Их мастерство и взаимодействие на сцене обещают подарить зрителям истинное наслаждение от музыки.
Консерватория им. Чайковского, где пройдет концерт, является не только символом классической музыки, но и современным культурным центром. Ее залы неоднократно принимали выдающихся исполнителей со всего мира, а теперь у вас есть шанс стать частью этого музыкального праздника.
Чтобы стать свидетелем этого события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Это позволит вам выбрать лучшие места и обеспечить себе участие в этом музыкальном вечере. Не упустите возможность окунуться в мир качественной музыки — купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Насладитесь атмосферой настоящего искусства вместе с Машей Кац и её командой!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал