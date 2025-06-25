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О мероприятии
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Кирилла Кашунина «Бетховен. 32 сонаты для фортепиано», который состоится в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки и творчества Людвига ван Бетховена.
Кирилл Кашунин, талантливый пианист, известный своим мастерством и глубокой интерпретацией произведений великих композиторов, представит полный цикл из 32 фортепианных сонат Бетховена. Каждая из этих сонат — это отдельная история, наполненная эмоциями и музыкальными открытиями. Исполнение полного цикла за один вечер — редкое и значимое событие в мире классической музыки.
Концерт пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского — одном из самых престижных музыкальных залов России, известном своей великолепной акустикой и богатой историей. Зал неоднократно принимал у себя выдающихся исполнителей со всего мира, и его атмосфера способствует полному погружению в мир музыки.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом исключительном концерте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться.
Погрузитесь в мир бетховенских шедевров вместе с Кириллом Кашуниным в Консерватории им. Чайковского. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шаг навстречу великому искусству!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал