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О мероприятии
Ансамбль солистов Русская консерватория приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки, который состоится в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей высокого искусства и позволит насладиться мастерством выдающихся музыкантов.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории, который славится своей великолепной акустикой и богатой историей. Этот зал является одной из главных музыкальных площадок Москвы и неизменно привлекает внимание как профессионалов, так и любителей музыки.
На сцене выступит ансамбль солистов Русская консерватория под руководством художественного руководителя и дирижера Николая Хондзинского. Особым украшением вечера станет участие скрипачки Аяко Танабе, чье виртуозное исполнение завораживает слушателей по всему миру.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Мы предлагаем удобный интерфейс для быстрого выбора мест и оформления покупки. Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении талантливых артистов.
Концерт в Консерватории имени Чайковского — это не просто музыкальное мероприятие, это встреча с искусством в его высшем проявлении. Приобретайте билеты на нашем сайте и готовьтесь к вечеру, который оставит незабываемые впечатления.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал