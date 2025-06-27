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Билеты на концерт выпускников МГК 2025 в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
27 июн. 18:00
пт, 27 июн, 18:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 2025 года — это событие, которое обещает стать ярким аккордом в жизни молодых музыкантов и настоящим праздником для ценителей классической музыки. Мероприятие пройдет в Большом зале Консерватории, который славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Этот зал является одним из главных центров музыкальной культуры России и привлекает внимание слушателей со всего мира.

Выпускники МГК 2025 представят разнообразную программу, включающую произведения классического репертуара и современные композиции. Каждый из участников концерта — это талантливый музыкант, прошедший долгий путь обучения и стремящийся поделиться своим мастерством с публикой. Концерт станет отличной возможностью оценить уровень подготовки молодых исполнителей и насладиться живым звучанием инструментов.

Для тех, кто хочет стать частью этого музыкального события, предлагается удобная возможность купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее занять лучшие места в зале и полностью погрузиться в атмосферу музыкального вечера.

Не упустите шанс посетить концерт выпускников МГК 2025 в Консерватории им. Чайковского. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы не пропустить выступления будущих звезд классической сцены. Поддержите молодых музыкантов и откройте для себя новые грани музыкального искусства в одном из самых престижных залов страны.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
сентября

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