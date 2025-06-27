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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый концерт фортепианного дуэта Марии Зелениной и Александры Акишиной, который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться мастерством двух талантливых пианисток в сопровождении оркестра «Vox cordis» под управлением дирижёра Серафима Яковлева.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а символ музыкального искусства, где каждый уголок пропитан историей и вдохновением великих композиторов. Зал славится своей великолепной акустикой, которая позволяет слушателям полностью погрузиться в атмосферу живого исполнения.
Мария Зеленина и Александра Акишина известны своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием музыкального материала. Их дуэт обещает подарить публике истинное наслаждение от классических произведений, которые будут исполнены с чувством и профессионализмом.
Оркестр «Vox cordis», под руководством Серафима Яковлева, добавит концерту особую глубину и насыщенность звучания. Это будет вечер, наполненный гармонией и эмоциями, который запомнится надолго.
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
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Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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