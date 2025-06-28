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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт «Музыкальные шедевры эпохи Просвещения», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Этот вечер обещает стать настоящим путешествием в мир изысканной музыки XVIII века, когда искусство и культура переживали свой расцвет.
На сцене выступят выдающиеся музыканты: Александр Листратов, виртуоз игры на исторической виолончели, и Алексей Шевченко, мастер исполнения на хаммерклавире. Их дуэт погрузит слушателей в атмосферу эпохи, когда музыкальные произведения отличались особой утонченностью и гармонией.
Консерватория им. Чайковского — это не только ведущий музыкальный вуз страны, но и знаковая концертная площадка Москвы. Ее залы славятся превосходной акустикой и уникальной атмосферой, что делает каждое мероприятие здесь поистине особенным событием. Исторические интерьеры Консерватории создают идеальные условия для восприятия классической музыки во всей ее полноте.
Чтобы насладиться этим незабываемым вечером, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее выбрать удобные места и избежать очередей в день концерта. Не упустите возможность прикоснуться к музыкальным шедеврам прошлого столетия в исполнении признанных мастеров своего дела.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал