Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на XXIII Международный фестиваль «Вселенная звука» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
29 июн. 19:00
вс, 29 июн, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

XXIII Международный фестиваль «Вселенная звука» в Консерватории им. Чайковского обещает стать ярким событием в мире классической музыки. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу высокого искусства и насладиться выступлениями выдающихся музыкантов из разных стран. В этом году на сцене выступят такие мастера, как Ким Ён Хо, Ли Хан Юн, О Сок Шин, Ким Ми Ра и Квон Тэ Кюн. Их виртуозное исполнение не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Это идеальная площадка для проведения музыкальных мероприятий мирового уровня. Гости фестиваля смогут насладиться не только замечательной музыкой, но и атмосферой величественного зала.

Для тех, кто хочет стать частью этого незабываемого события, мы предлагаем удобную возможность купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс прикоснуться к искусству и стать свидетелем выступлений талантливых музыкантов. Поскольку интерес к мероприятию велик, рекомендуем заранее позаботиться о приобретении билетов.

Фестиваль «Вселенная звука» — это праздник музыки, который объединяет людей разных культур и традиций. Приобретая билеты на нашем сайте, вы обеспечиваете себе место на одном из самых значимых музыкальных событий года.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал