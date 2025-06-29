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О мероприятии
XXIII Международный фестиваль «Вселенная звука» в Консерватории им. Чайковского обещает стать ярким событием в мире классической музыки. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу высокого искусства и насладиться выступлениями выдающихся музыкантов из разных стран. В этом году на сцене выступят такие мастера, как Ким Ён Хо, Ли Хан Юн, О Сок Шин, Ким Ми Ра и Квон Тэ Кюн. Их виртуозное исполнение не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Это идеальная площадка для проведения музыкальных мероприятий мирового уровня. Гости фестиваля смогут насладиться не только замечательной музыкой, но и атмосферой величественного зала.
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Фестиваль «Вселенная звука» — это праздник музыки, который объединяет людей разных культур и традиций. Приобретая билеты на нашем сайте, вы обеспечиваете себе место на одном из самых значимых музыкальных событий года.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал