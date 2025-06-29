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Билеты на концерт «Музыка без границ» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
29 июн. 19:00
вс, 29 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Музыка без границ» в Консерватории им. Чайковского обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. В этот вечер вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, которые перенесут вас в мир звуковых шедевров и культурных традиций разных эпох.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и уникальной атмосферой. Это место, где каждый уголок пропитан духом музыкального искусства, а акустика зала позволяет в полной мере ощутить всю глубину звучания симфонического оркестра.

В программе концерта прозвучат произведения таких мастеров, как Винченцо Беллини с его увертюрой к опере «Норма», Джоаккино Россини с яркой увертюрой к «Севильскому цирюльнику» и Джузеппе Верди с мощными увертюрами к операм «Сицилийская вечерня» и «Сила судьбы». Особое место займут интермеццо Пьетро Масканьи из оперы «Сельская честь» и Джакомо Пуччини из оперы «Манон Леско».

Не обойдется вечер и без знаменитой увертюры Жоржа Бизе к опере «Кармен», а также джазовых мотивов Джорджа Гершвина в сюите «Американец в Париже». Леонард Бернстайн порадует зрителей энергичным мамбо из мюзикла «Вестсайдская история».

Особую атмосферу создадут произведения Нино Роты — сюита из музыки к кинофильму «Ночи Кабирии» и фантазия на темы из фильма «Амаркорд», а также зажигательный танец № 2 Артуро Маркеса.

Под управлением талантливого дирижера Ивана Никифорчина Московский государственный академический симфонический оркестр исполнит каждое произведение с особым мастерством и вдохновением.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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