Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт «Музыкальная шкатулка» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
15 июн. 19:00
вс, 15 июн, 19:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Музыкальная шкатулка» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки насладиться шедеврами венских классиков. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу музыкального гения и услышать произведения, которые по праву считаются жемчужинами мировой культуры.

В программе концерта прозвучат произведения таких выдающихся композиторов, как Карл Филипп Эмануэль Бах, Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Исполнителем вечера станет талантливый музыкант Евгений Максимов, который виртуозно владеет органом, клавесином и фортепиано. Его мастерство и глубокое понимание музыкального наследия гарантируют незабываемые впечатления.

Концерт пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — одной из самых престижных площадок для проведения музыкальных мероприятий в России. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает каждое выступление здесь особенным событием.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и погрузиться в мир классики. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Это позволит вам заранее занять лучшие места и насладиться концертом в полной мере.

Подарите себе вечер настоящего искусства — купите билеты на нашем сайте и присоединяйтесь к поклонникам классической музыки на концерте «Музыкальная шкатулка» в Консерватории им. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал