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О мероприятии
Концерт «Музыкальная шкатулка» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки насладиться шедеврами венских классиков. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу музыкального гения и услышать произведения, которые по праву считаются жемчужинами мировой культуры.
В программе концерта прозвучат произведения таких выдающихся композиторов, как Карл Филипп Эмануэль Бах, Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Исполнителем вечера станет талантливый музыкант Евгений Максимов, который виртуозно владеет органом, клавесином и фортепиано. Его мастерство и глубокое понимание музыкального наследия гарантируют незабываемые впечатления.
Концерт пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — одной из самых престижных площадок для проведения музыкальных мероприятий в России. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает каждое выступление здесь особенным событием.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал