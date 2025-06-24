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О мероприятии
Концерт Юрия Моисеева «Шедевры русской музыки»состоится в престижной Консерватории им. Чайковского — одном из главных музыкальных центров Москвы. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки, предлагая богатую программу, включающую произведения выдающихся русских композиторов.
Юрий Моисеев, талантливый пианист и ассистент-стажёр Московской консерватории, выступит под руководством доцента С.А. Главатских. В концерте также примет участие виолончелистка Дарья Егорова, что добавит глубины и выразительности звучанию вечера.
Программа концерта включает избранные произведения Сергея Рахманинова: Музыкальные моменты, соч. 16 и Вариации на тему Корелли, соч. 42. Также прозвучат романсы для виолончели и фортепиано в обработке В.К. Тонха. Музыка Михаила Глинки представлена ноктюрном «Разлука» и знаменитым «Жаворонком» в аранжировке Милия Балакирева. Завершает программу Соната № 2 си-бемоль минор, соч. 102 Балакирева.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского, известном своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот зал стал местом выступлений множества легендарных музыкантов и продолжает привлекать любителей музыки со всего мира.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал