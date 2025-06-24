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Билеты на концерт Юрия Моисеева «Шедевры русской музыки» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
24 июн. 19:00
вт, 24 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Юрия Моисеева «Шедевры русской музыки»состоится в престижной Консерватории им. Чайковского — одном из главных музыкальных центров Москвы. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки, предлагая богатую программу, включающую произведения выдающихся русских композиторов.

Юрий Моисеев, талантливый пианист и ассистент-стажёр Московской консерватории, выступит под руководством доцента С.А. Главатских. В концерте также примет участие виолончелистка Дарья Егорова, что добавит глубины и выразительности звучанию вечера.

Программа концерта включает избранные произведения Сергея Рахманинова: Музыкальные моменты, соч. 16 и Вариации на тему Корелли, соч. 42. Также прозвучат романсы для виолончели и фортепиано в обработке В.К. Тонха. Музыка Михаила Глинки представлена ноктюрном «Разлука» и знаменитым «Жаворонком» в аранжировке Милия Балакирева. Завершает программу Соната № 2 си-бемоль минор, соч. 102 Балакирева.

Концерт пройдет в Большом зале Консерватории им. Чайковского, известном своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот зал стал местом выступлений множества легендарных музыкантов и продолжает привлекать любителей музыки со всего мира.

Не упустите возможность насладиться шедеврами русской музыки в исполнении талантливых музыкантов. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом замечательном событии. Поторопитесь купить билеты на нашем сайте и погрузиться в мир классической музыки в одном из самых известных концертных залов столицы!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
июля

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