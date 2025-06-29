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О мероприятии
Концерт Бобира Мирсаидова «Органные вселенные» в Консерватории им. Чайковского — это музыкальное событие, которое обещает погрузить слушателей в глубины органной музыки. Мероприятие пройдет в одном из самых престижных концертных залов Москвы, известном своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Московская консерватория им. Чайковского — это место, где музыка оживает, а каждый концерт становится незабываемым опытом.
Бобир Мирсаидов, ассистент-стажер кафедры органа и клавесина Московской консерватории, под руководством профессора Р.К. Абдуллина, представит программу, которая охватывает шедевры мировой музыкальной классики. В концерте также примет участие солистка Большого театра им. А. Навои Бирдона Мирсаидова (сопрано). Вместе они исполнят произведения таких великих композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Генри Пёрселл, Георг Фридрих Гендель, Александр Гильман, Сергей Рахманинов, Георгий Мушель и Хамза Рахимов.
Это уникальная возможность насладиться живой органной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — купить билеты на нашем сайте вы можете уже сегодня. Посещение концерта в Консерватории им. Чайковского станет отличным способом провести вечер и открыть для себя новые грани классической музыки.
Поторопитесь купить билеты на нашем сайте и приготовьтесь к незабываемому погружению в мир органной музыки!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал