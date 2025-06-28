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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Под управлением талантливого дирижера Сергея Дурыгина, оркестр исполнит произведения великих композиторов, таких как Глинка, Чайковский, Рахманинов и другие.
В программе концерта — разнообразные произведения: от увертюры Глинки к опере «Руслан и Людмила» до виртуозных «Цыганских напевов» Сарасате. Солисты из разных стран, включая Ксению Башмет и Елизавету Ключерёву, представят свое мастерство в исполнении сложнейших музыкальных произведений.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал