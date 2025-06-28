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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где состоится концерт выдающихся пианистов Сю Луянг и Юань Цзытянь. Под руководством профессоров И.Н. Плотниковой и И.В. Осиповой, а также при содействии профессора А.П. Константиниди, эти талантливые исполнители представят шедевры мировой музыкальной культуры.
В программе концерта прозвучат произведения Л. ван Бетховена и П.И. Чайковского, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных меломанов. Услышите Сонату № 1 фа минор и Концерт № 1 до мажор Бетховена, а также шедевры Чайковского — Шестнадцать детских песен и Шесть пьес. Особое внимание заслуживает интерпретация балета «Спящая красавица» в обработке М.В. Плетнёва.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом замечательном вечере. Спешите купить билеты на нашем сайте и насладиться мастерством выдающихся исполнителей в уникальной атмосфере Консерватории им. Чайковского!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал