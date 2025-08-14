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О мероприятии
Погрузитесь в атмосферу страсти и ритмов на концерте «Испанский сад. Аргентинская ночь», который состоится в легендарной Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями великих композиторов, таких как Пабло Сарасате, Мануэль де Фалья, Исаак Альбенис, Морис Равель, Астор Пьяццолла и других мастеров музыкального искусства.
На сцене вас ждут талантливые солисты проекта «Luminis Artis». Виртуозная скрипачка Марина Шиганова подарит вам незабываемые эмоции своими проникновенными мелодиями. Дмитрий Максименко за фортепиано создаст атмосферу настоящего музыкального праздника, а Владислав Румынский добавит огня и страсти своими гитарными партиями.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, это место с богатой историей и великолепной акустикой, где каждый звук приобретает особую глубину и выразительность. Здесь вы сможете полностью окунуться в мир музыки и почувствовать каждую ноту всем сердцем.
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Аргентинская ночь обещает быть насыщенной эмоциями и впечатлениями. Зажигательные ритмы танго, чарующие испанские мелодии и неповторимая атмосфера Консерватории им. Чайковского сделают этот вечер незабываемым. Позвольте себе насладиться настоящим искусством — купить билеты на нашем сайте и приготовьтесь к музыкальному путешествию, которое останется в вашей памяти надолго.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал