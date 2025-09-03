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О мероприятии
Погрузитесь в мир гениальной музыки Людвига ван Бетховена на концерте Д. Каприна и А. Яшкина в знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки, ведь в программе вечера прозвучат четыре выдающиеся сонаты великого композитора.
Концерт откроется «Патетической» сонатой № 8 до минор, соч. 13, которая с первых аккордов захватывает своей эмоциональной глубиной и драматизмом. Далее вас ждет светлая и жизнеутверждающая «Аврора» — соната № 21 до мажор, соч. 53, известная своей яркой мелодикой и виртуозностью.
После антракта публика сможет насладиться звучанием одной из самых известных произведений Бетховена — «Лунной» сонаты № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2. Её проникновенные ноты создадут атмосферу романтической мечтательности и загадочности. Завершит вечер «Буря» — соната № 17 ре минор, соч. 31 № 2, отличающаяся динамичностью и экспрессией.
Концерт пройдет в стенах Консерватории имени П. И. Чайковского — одном из самых престижных музыкальных учреждений России, где каждый зал наполнен историей и уникальной акустикой.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом музыкальном празднике. Спешите купить билеты на нашем сайте и подарите себе вечер в компании бессмертной классики!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал