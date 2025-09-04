Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Проведите незабываемый вечер классической музыки в стенах Консерватории имени П. И. Чайковского. Здесь выступят талантливые музыканты современности — Анна Савкина и Александр Ключко. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей высокого искусства.
Анна Савкина, виртуозная скрипачка, чье мастерство покоряет сердца слушателей по всему миру, выступит в сопровождении талантливого пианиста Александра Ключко. Их дуэт обещает подарить вам волшебные моменты погружения в мир классической музыки, наполненные эмоциями и глубокими переживаниями.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящий храм музыки с богатой историей и уникальной акустикой, которая позволяет каждому звуку звучать особенно чисто и проникновенно. Здесь выступали величайшие композиторы и исполнители, и теперь у вас есть возможность стать частью этой музыкальной традиции.
Не упустите шанс насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении мастеров своего дела. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным. Концерт Анны Савкиной и Александра Ключко станет ярким событием в культурной жизни города, которое нельзя пропустить.
Погрузитесь в атмосферу изысканной музыки, почувствуйте магию каждого аккорда и дайте себе возможность пережить незабываемые эмоции. Купить билеты на нашем сайте просто и удобно — сделайте это прямо сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом уникальном концерте в стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал