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Билеты на концерт Анны Савкиной, Александра Ключко в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
4 сент. 19:00
чт, 4 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Проведите незабываемый вечер классической музыки в стенах Консерватории имени П. И. Чайковского. Здесь выступят талантливые музыканты современности — Анна Савкина и Александр Ключко. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей высокого искусства.

Анна Савкина, виртуозная скрипачка, чье мастерство покоряет сердца слушателей по всему миру, выступит в сопровождении талантливого пианиста Александра Ключко. Их дуэт обещает подарить вам волшебные моменты погружения в мир классической музыки, наполненные эмоциями и глубокими переживаниями.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящий храм музыки с богатой историей и уникальной акустикой, которая позволяет каждому звуку звучать особенно чисто и проникновенно. Здесь выступали величайшие композиторы и исполнители, и теперь у вас есть возможность стать частью этой музыкальной традиции.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении мастеров своего дела. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным. Концерт Анны Савкиной и Александра Ключко станет ярким событием в культурной жизни города, которое нельзя пропустить.

Погрузитесь в атмосферу изысканной музыки, почувствуйте магию каждого аккорда и дайте себе возможность пережить незабываемые эмоции. Купить билеты на нашем сайте просто и удобно — сделайте это прямо сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом уникальном концерте в стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал