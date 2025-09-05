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Билеты на концерт А. Балашова, Н. Ворониной «Прогулки по Италии» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
5 сент. 19:00
пт, 5 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в атмосферу музыкального путешествия по Италии с концертом Алексея Балашова и Натальи Ворониной «Прогулки по Италии», который состоится в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Этот вечер станет настоящим открытием для ценителей классической музыки, где гобой и орган сольются в гармоничном дуэте, раскрывая всю палитру итальянской музыкальной культуры.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто площадка, а символ музыкального искусства России. Её залы видели множество выдающихся исполнителей, и теперь вы можете стать частью этой истории, посетив концерт, который обещает стать ярким событием сезона.

В программе вечера — шедевры итальянских композиторов. Начнём с проникновенного Концерта «Осень» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди в переложении для органа соло Е. Лисициной, который перенесёт вас в золотую пору итальянской природы. Далее нас ждёт драматичный Концерт для гобоя с оркестром ре минор Алессандро Марчелло, а также Canzon dopo l’Epistola Джироламо Фрескобальди.

Марио Энрико Босси подарит нам игривое Скерцо для органа, а виртуозные Вариации Джоаккино Россини прозвучат в необычном исполнении для гобоя и органа благодаря мастерству Натальи Ворониной. Не пропустите «Вивальдиманию» Веры Зайцевой — четыре зарисовки специально посвящены Алексею Балашову.

Завершит вечер фантазия на темы из оперы Гаэтано Доницетти «Полиевкт» в переложении для гобоя и органа Н. Ворониной, которая станет кульминацией вашего музыкального путешествия.

Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству — купить билеты на нашем сайте легко и удобно. Насладитесь великолепием итальянской музыки и проведите незабываемый вечер в компании талантливых музыкантов. Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на этом уникальном событии!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
июля

Оркестр

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Консерватория им. Чайковского, Большой зал

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пн, 19:00
сентября

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