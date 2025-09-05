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Билеты на концерт ансамбля песни и пляски нацгвардии РФ в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоТанцевальное шоу12+
5 сент. 19:00
пт, 5 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь на незабываемый концерт ансамбля песни и пляски Национальной гвардии Российской Федерации, который состоится в легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Это не просто выступление, а настоящий праздник искусства, приуроченный к 75-летию художественного руководителя и дирижера Виктора Елисеева. Маэстро, чье имя стало синонимом высокого профессионализма и преданности музыке, готовит для вас программу, которая объединяет традиции и современность.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место, где каждый уголок пропитан духом великих композиторов и исполнителей. Зал с уникальной акустикой и изысканной архитектурой создаст атмосферу полного погружения в музыкальное действо.

Ансамбль песни и пляски нацгвардии РФ известен своими яркими выступлениями, где сочетаются богатые вокальные партии, завораживающие танцы и виртуозные инструментальные номера. Каждое их выступление — это синтез энергии, таланта и мастерства.

Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться творчеством коллектива, который завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе вечер вдохновения и культурного обогащения.

Подарите себе и своим близким праздник музыки! Купить билеты на нашем сайте легко и удобно: несколько кликов — и вы уже держите в руках заветный пропуск в мир искусства. Не откладывайте на потом — количество мест ограничено!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Консерватория им. Чайковского, Малый зал