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О мероприятии
Погрузитесь на незабываемый концерт ансамбля песни и пляски Национальной гвардии Российской Федерации, который состоится в легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Это не просто выступление, а настоящий праздник искусства, приуроченный к 75-летию художественного руководителя и дирижера Виктора Елисеева. Маэстро, чье имя стало синонимом высокого профессионализма и преданности музыке, готовит для вас программу, которая объединяет традиции и современность.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место, где каждый уголок пропитан духом великих композиторов и исполнителей. Зал с уникальной акустикой и изысканной архитектурой создаст атмосферу полного погружения в музыкальное действо.
Ансамбль песни и пляски нацгвардии РФ известен своими яркими выступлениями, где сочетаются богатые вокальные партии, завораживающие танцы и виртуозные инструментальные номера. Каждое их выступление — это синтез энергии, таланта и мастерства.
Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться творчеством коллектива, который завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе вечер вдохновения и культурного обогащения.
Подарите себе и своим близким праздник музыки! Купить билеты на нашем сайте легко и удобно: несколько кликов — и вы уже держите в руках заветный пропуск в мир искусства. Не откладывайте на потом — количество мест ограничено!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал