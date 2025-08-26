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Билеты на концерт «Toute La Vie. Французские сезоны» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоДжаз и блюз6+
26 авг. 19:00
вт, 26 авг, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Toute La Vie. Французские сезоны» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей музыки на незабываемый вечер, наполненный французским шармом и элегантностью. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением произведений легендарных французских композиторов и исполнителей, таких как Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Шарль Трене и Франсис Лемарк. Программа также включает музыку Жоржа Гарваренца, Жозефа и Вильяма Косма, Франсиса Лея и Мишеля Леграна.

На сцене выступит лауреат международного конкурса «Pietro Argento» в Италии Мария Зыкина – Берсо (вокал), в сопровождении джаз-квартета Toute La Vie. В состав квартета входят талантливые музыканты: Андрей Кудрявцев (аккордеон, фортепиано), Владимир Тирон (саксофон, флейта Пана), Сергей Урюпин (гитара) и Александр Груздев (туба, бас-гитара).

Концерт пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, известной своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Это место неразрывно связано с именами великих музыкантов прошлого и настоящего.

Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс окунуться в атмосферу французской романтики и джаза. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.

Посетите концерт «Toute La Vie. Французские сезоны» и откройте для себя мир французской музыки в сердце Москвы!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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