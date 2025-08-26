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О мероприятии
Концерт «Toute La Vie. Французские сезоны» в Консерватории им. Чайковского приглашает всех ценителей музыки на незабываемый вечер, наполненный французским шармом и элегантностью. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением произведений легендарных французских композиторов и исполнителей, таких как Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Шарль Трене и Франсис Лемарк. Программа также включает музыку Жоржа Гарваренца, Жозефа и Вильяма Косма, Франсиса Лея и Мишеля Леграна.
На сцене выступит лауреат международного конкурса «Pietro Argento» в Италии Мария Зыкина – Берсо (вокал), в сопровождении джаз-квартета Toute La Vie. В состав квартета входят талантливые музыканты: Андрей Кудрявцев (аккордеон, фортепиано), Владимир Тирон (саксофон, флейта Пана), Сергей Урюпин (гитара) и Александр Груздев (туба, бас-гитара).
Концерт пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, известной своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Это место неразрывно связано с именами великих музыкантов прошлого и настоящего.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс окунуться в атмосферу французской романтики и джаза. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.
Посетите концерт «Toute La Vie. Французские сезоны» и откройте для себя мир французской музыки в сердце Москвы!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал