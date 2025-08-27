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Билеты на концерт «От слова к музыке» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
27 авг. 20:00
ср, 27 авг, 20:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «От слова к музыке» в Консерватории им. Чайковского приглашает ценителей искусства насладиться уникальным синтезом театра и музыки. Это событие объединит на одной сцене актрису театра «Сатирикон» Марину Дровосекову и ансамбль солистов «Трагиком». Вместе с ними выступят выдающиеся музыканты: скрипачка Диана Кемельман и пианист Александр Антонов.

Консерватория им. Чайковского — одно из самых престижных музыкальных учреждений Москвы, известное своей богатой историей и великолепной акустикой. Этот концертный зал стал местом проведения множества значимых культурных событий, и предстоящее выступление обещает стать ярким дополнением к этой традиции.

Программа концерта «От слова к музыке» предлагает зрителям погрузиться в атмосферу, где слово и звук переплетаются в гармоничном единстве. Марина Дровосекова, известная своими глубокими драматическими работами, представит литературные композиции, которые обретут новое звучание благодаря музыкальному сопровождению ансамбля «Трагиком» и виртуозности приглашённых солистов.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
сентября

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