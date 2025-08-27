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О мероприятии
Концерт «От слова к музыке» в Консерватории им. Чайковского приглашает ценителей искусства насладиться уникальным синтезом театра и музыки. Это событие объединит на одной сцене актрису театра «Сатирикон» Марину Дровосекову и ансамбль солистов «Трагиком». Вместе с ними выступят выдающиеся музыканты: скрипачка Диана Кемельман и пианист Александр Антонов.
Консерватория им. Чайковского — одно из самых престижных музыкальных учреждений Москвы, известное своей богатой историей и великолепной акустикой. Этот концертный зал стал местом проведения множества значимых культурных событий, и предстоящее выступление обещает стать ярким дополнением к этой традиции.
Программа концерта «От слова к музыке» предлагает зрителям погрузиться в атмосферу, где слово и звук переплетаются в гармоничном единстве. Марина Дровосекова, известная своими глубокими драматическими работами, представит литературные композиции, которые обретут новое звучание благодаря музыкальному сопровождению ансамбля «Трагиком» и виртуозности приглашённых солистов.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал