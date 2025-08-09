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Билеты на концерт «В святой Руси мы сердце обрели...» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 авг. 19:00
сб, 9 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

9 августа. Москва. Большая Никитская, 13/6. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Здесь пройдёт музыкальный вечер.

О концерте

Концерт «В святой Руси мы сердце обрели...» включён в XIX Международный фестиваль «Собираем друзей». На сцене выступят Александра Желвакова и Сергей Ионин. Певица исполнит партии альтом. Пианист сыграет на рояле. Программа погрузит гостей в мир музыки, эмоций, историй.

Билеты

Купить билеты можно онлайн или по телефону. Сайт покажет схему зала и свободные места. Менеджер подскажет детали по звонку. Цена зависит от выбранного ряда.

  • Интерактивная схема для выбора мест.
  • Оплата через сайт.
  • Заказ по телефону с консультацией.

Посетите концерт и откройте для себя русскую музыку.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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