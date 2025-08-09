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О мероприятии
Дата и место проведения
9 августа. Москва. Большая Никитская, 13/6. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Здесь пройдёт музыкальный вечер.
О концерте
Концерт «В святой Руси мы сердце обрели...» включён в XIX Международный фестиваль «Собираем друзей». На сцене выступят Александра Желвакова и Сергей Ионин. Певица исполнит партии альтом. Пианист сыграет на рояле. Программа погрузит гостей в мир музыки, эмоций, историй.
Билеты
Купить билеты можно онлайн или по телефону. Сайт покажет схему зала и свободные места. Менеджер подскажет детали по звонку. Цена зависит от выбранного ряда.
- Интерактивная схема для выбора мест.
- Оплата через сайт.
- Заказ по телефону с консультацией.
Посетите концерт и откройте для себя русскую музыку.
Ближайшие мероприятия
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Орке�стр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
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Оркестр
День рождения Московской консерватории
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