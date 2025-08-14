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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Струны сердца» пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории. Адрес: ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О событии
Гости услышат классику. Прозвучат произведения Форе, Дебюсси, Массне, Шуберта, Шумана. Музыканты исполнят фортепианный квартет № 1 до минор Форе и Бергамскую сюиту Дебюсси в новой версии для квартета. Живое исполнение подарит новые впечатления.
Покупка билетов
- Схема зала покажет свободные кресла.
- Оформление возможно через сайт или по телефону.
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Для уточнения деталей звоните менеджеру. Купить билеты можно заранее и выбрать удобное место.
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