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Билеты на концерт «Струны сердца» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
14 авг. 19:00
чт, 14 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Струны сердца» пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории. Адрес: ул. Большая Никитская, дом 13/6.

О событии

Гости услышат классику. Прозвучат произведения Форе, Дебюсси, Массне, Шуберта, Шумана. Музыканты исполнят фортепианный квартет № 1 до минор Форе и Бергамскую сюиту Дебюсси в новой версии для квартета. Живое исполнение подарит новые впечатления.

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  • Схема зала покажет свободные кресла.
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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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