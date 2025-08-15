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О мероприятии
Место и дата
Концерт «Туркмения. Музыка мира, музыка дружбы и братства» пройдет в Москве. Рахманиновский зал Консерватории имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
Описание концерта
Событие посвящено культурному обмену между народами. В программе прозвучат сочинения Валериана Богданова-Березовского, Александра Мосолова, Кирилла Волкова, Мечислава Вайнберга, Нуры Халмамедова, Мамеда Гусейнова. Зрители услышат живую музыку разных композиторов. Каждый найдет новое звучание знакомых мелодий.
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Купить билеты можно онлайн на сайте. Выберите место на схеме зала и оплатите заказ безопасно. Также доступен телефон для оформления заявки: оператор подскажет свободные позиции.
- Выбор мест на схеме
- Бронирование через интернет
- Заказ по телефону
- Оплата на сайте
Цена зависит от выбранного ряда. Актуальная стоимость указана на странице продажи.
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