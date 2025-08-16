Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Созвучие культур: орган и гусли» состоится в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11.
Описание концерта
Орган и гусли звучат вместе. Музыканты Ольга Шишкина и Игорь Гольденберг выступают на сцене. Программа включает произведения Валериана Богданова-Березовского, Александра Мосолова, Кирилла Волкова, Мечислава Вайнберга, Нуры Халмамедова, Мамеда Гусейнова. Концерт проходит в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». Зрители слышат редкое сочетание инструментов.
Билеты
Купить билеты можно на сайте с интерактивной схемой зала. Цена зависит от выбранного места. Бронирование доступно по телефону. Менеджер подскажет свободные позиции и ответит на вопросы.
- Выбор мест на схеме зала
- Оплата онлайн без риска
- Бронирование по телефону
- Разные варианты расположения кресел
Гости погружаются в атмосферу музыки. Каждый получает новый опыт и впечатления.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Орке�стр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал