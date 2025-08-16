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Билеты на концерт «Созвучие культур: орган и гусли» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
16 авг. 19:00
сб, 16 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Созвучие культур: орган и гусли» состоится в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11.

Описание концерта

Орган и гусли звучат вместе. Музыканты Ольга Шишкина и Игорь Гольденберг выступают на сцене. Программа включает произведения Валериана Богданова-Березовского, Александра Мосолова, Кирилла Волкова, Мечислава Вайнберга, Нуры Халмамедова, Мамеда Гусейнова. Концерт проходит в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». Зрители слышат редкое сочетание инструментов.

Билеты

Купить билеты можно на сайте с интерактивной схемой зала. Цена зависит от выбранного места. Бронирование доступно по телефону. Менеджер подскажет свободные позиции и ответит на вопросы.

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  • Разные варианты расположения кресел

Гости погружаются в атмосферу музыки. Каждый получает новый опыт и впечатления.

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