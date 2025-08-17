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О мероприятии
Когда и где пройдет концерт
17 августа в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится музыкальное событие. Адрес: улица Большая Никитская, дом 11.
Программа вечера
Гости услышат Сонату № 27 ми минор Op. 90, Сонату № 32 до минор Op. 111, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор Op. 37. Музыка Бетховена создаст особую атмосферу.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте. Сервис подскажет свободные места через интерактивную схему. Цена зависит от выбранной зоны.
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На сайте доступна информация о стоимости и наличии мест.
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