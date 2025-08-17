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Билеты на концерт «К 255-летию Л. ван Бетховена» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
17 авг. 19:00
вс, 17 авг, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Когда и где пройдет концерт

17 августа в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится музыкальное событие. Адрес: улица Большая Никитская, дом 11.

Программа вечера

Гости услышат Сонату № 27 ми минор Op. 90, Сонату № 32 до минор Op. 111, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор Op. 37. Музыка Бетховена создаст особую атмосферу.

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