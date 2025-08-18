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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Бессмертие любви» пройдет 18 августа. Место — Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, дом 11.
Описание концерта
Концерт посвящен музыке и эмоциям. Вечер организует фестиваль «Собираем друзей». Автор программы — Кирилл Мишин. Оркестр MOSCE играет под управлением Кирилла Кашунина. Прозвучит оратория на тексты Куприна и прелюдии для фортепиано. Гости услышат живое исполнение известных произведений.
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