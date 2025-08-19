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О мероприятии
Дата и место
Концерт «Музыка китайских композиторов» пройдет 19 августа. Место — Рахманиновский зал Консерватории имени Чайковского, Москва, ул. Большая Никитская, д. 11. Зал славится чистым звуком и уютной атмосферой.
Описание события
Фестиваль «Собираем друзей» включает это выступление в программу. Оркестр MOSCE исполнит сочинения мастеров Китая. Восточные мелодии отличаются особой гармонией и силой чувств. Прозвучат известные и современные опусы. Событие порадует любителей классики и ценителей азиатской культуры.
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Купить билеты на концерт «Музыка китайских композиторов» — шанс познакомиться с восточными ритмами и услышать талантливых артистов в Москве.
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