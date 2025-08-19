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Билеты на концерт «Музыка китайских композиторов» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр6+
19 авг. 19:00
вт, 19 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Концерт «Музыка китайских композиторов» пройдет 19 августа. Место — Рахманиновский зал Консерватории имени Чайковского, Москва, ул. Большая Никитская, д. 11. Зал славится чистым звуком и уютной атмосферой.

Описание события

Фестиваль «Собираем друзей» включает это выступление в программу. Оркестр MOSCE исполнит сочинения мастеров Китая. Восточные мелодии отличаются особой гармонией и силой чувств. Прозвучат известные и современные опусы. Событие порадует любителей классики и ценителей азиатской культуры.

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Купить билеты на концерт «Музыка китайских композиторов» — шанс познакомиться с восточными ритмами и услышать талантливых артистов в Москве.

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