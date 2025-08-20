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О мероприятии
Место проведения
Концерт Международной школы МГК состоится в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Зал славится чистым звуком и уютной атмосферой.
О концерте
Ученики Международной школы МГК подготовили музыкальные номера. Гости услышат вокальные и инструментальные композиции. Прозвучат известные мелодии и новые произведения. Молодые артисты исполнят сольные партии на сцене.
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Купить билеты на концерт учащихся Международной школы МГК.
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