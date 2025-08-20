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Билеты на концерт учащихся Международной школы МГК в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
20 авг. 19:00
ср, 20 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место проведения

Концерт Международной школы МГК состоится в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Зал славится чистым звуком и уютной атмосферой.

О концерте

Ученики Международной школы МГК подготовили музыкальные номера. Гости услышат вокальные и инструментальные композиции. Прозвучат известные мелодии и новые произведения. Молодые артисты исполнят сольные партии на сцене.

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