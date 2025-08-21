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О мероприятии
Место и дата проведения
Концерт ансамбля «Корни» пройдет 21 августа. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского ждет гостей по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Здесь чистый звук и особая атмосфера.
О концерте
Группа «Корни» исполнит новую программу. Зрители услышат музыку сахарави. В ней сочетаются африканские, арабские и берберские мотивы. Музыканты создают самобытное звучание. На сцене прозвучат мелодии, сменятся ритмы, появятся танцы. Каждый гость унесет свежие эмоции.
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Купить билеты можно онлайн. Сервис показывает схему зала и стоимость каждого места. Покупатель выбирает удобный вариант — ближе к сцене или дальше.
Заказ доступен через сайт или по телефону. Сотрудники подскажут свободные места и уточнят детали.
- Преимущества заказа:Простая схема выбора мест.
- Безопасная оплата.
- Консультация по телефону.
Почувствуйте атмосферу живой музыки и традиций сахарави.
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