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Билеты на концерт ансамбля «Корни» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 авг. 19:00
чт, 21 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место и дата проведения

Концерт ансамбля «Корни» пройдет 21 августа. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского ждет гостей по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Здесь чистый звук и особая атмосфера.

О концерте

Группа «Корни» исполнит новую программу. Зрители услышат музыку сахарави. В ней сочетаются африканские, арабские и берберские мотивы. Музыканты создают самобытное звучание. На сцене прозвучат мелодии, сменятся ритмы, появятся танцы. Каждый гость унесет свежие эмоции.

Билеты на концерт

Купить билеты можно онлайн. Сервис показывает схему зала и стоимость каждого места. Покупатель выбирает удобный вариант — ближе к сцене или дальше.

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Почувствуйте атмосферу живой музыки и традиций сахарави.

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декабря

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