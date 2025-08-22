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Билеты на концерт «Ритмы Латинской Америки» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
22 авг. 19:00
пт, 22 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

22 августа. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Пройдет концерт «Ритмы Латинской Америки».

О событии

Концерт входит в программу XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». На сцену выйдет пианист Андрес Харамильо из Колумбии. Музыкант исполнит известные мелодии и свежие произведения. Зрители услышат живое исполнение и прочувствуют атмосферу латиноамериканских ритмов.

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