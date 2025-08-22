Время брони - 30 минут.
Наши преимущест�ва
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место
22 августа. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Пройдет концерт «Ритмы Латинской Америки».
О событии
Концерт входит в программу XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». На сцену выйдет пианист Андрес Харамильо из Колумбии. Музыкант исполнит известные мелодии и свежие произведения. Зрители услышат живое исполнение и прочувствуют атмосферу латиноамериканских ритмов.
Билеты
Купить билеты можно онлайн. Схема зала покажет свободные места. Цена зависит от выбранного ряда и сектора. Актуальная стоимость указана на сайте.
Вопросы по размещению решает телефонная поддержка. Консультанты подскажут подходящие варианты.
Преимущества онлайн-покупки:
- Простой выбор мест на схеме.
- Безопасная оплата банковской картой.
- Доступность сервиса круглосуточно.
Не пропустите вечер живой музыки и атмосферу праздника!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Орке�стр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал