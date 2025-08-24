Время брони - 30 минут.
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О мероприятии
Когда и где пройдет концерт
Концерт «Тайваньская ночь» состоится в Москве. Место проведения — Рахманиновский зал Консерватории имени Чайковского. Начало в августе.
Описание программы
Артисты Тайбэйского педагогического университета выступят с музыкальными и танцевальными номерами. Основой станут традиции коренных народов Тайваня. Гости услышат живое исполнение и познакомятся с экзотической культурой.
Как купить билеты
Купить билеты можно онлайн. На сайте размещена схема зала для выбора мест. Доступно бронирование по телефону.
- Выбор мест на схеме
- Безопасная оплата через интернет
- Заказ по телефону с поддержкой оператора
Стоимость зависит от расположения кресел.
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