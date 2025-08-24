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Билеты на концерт «Тайваньская ночь» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
24 авг. 19:00
вс, 24 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Когда и где пройдет концерт

Концерт «Тайваньская ночь» состоится в Москве. Место проведения — Рахманиновский зал Консерватории имени Чайковского. Начало в августе.

Описание программы

Артисты Тайбэйского педагогического университета выступят с музыкальными и танцевальными номерами. Основой станут традиции коренных народов Тайваня. Гости услышат живое исполнение и познакомятся с экзотической культурой.

Как купить билеты

Купить билеты можно онлайн. На сайте размещена схема зала для выбора мест. Доступно бронирование по телефону.

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Стоимость зависит от расположения кресел.

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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