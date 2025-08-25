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О мероприятии
Время и место проведения
Концерт «Музыка японских и турецких композиторов» пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории. Адрес: ул. Большая Никитская, дом 11.
Описание события
Скрипач Четин Джевиз из Турции и пианистка Ая Аоки из Японии исполнят произведения авторов двух стран. Программа фестиваля «Собираем друзей» покажет традиции Японии и Турции через музыку. Гости услышат новые мелодии, узнают интересные стили, почувствуют атмосферу классического вечера.
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Цена зависит от ряда и сектора. Точная стоимость указана на сайте.
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