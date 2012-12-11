Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
11 декабря
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского приглашает на концерт «Кольцо без слов» под руководством прославленного дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna. Вы услышите восхитительную интерпретацию легендарной вагнеровской тетралогии в инструментальном формате. Купите билет на концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna и насладитесь новым взглядом на бессмертное наследие Вагнера.
Уже более двадцати лет дирижер Курентзис и коллектив musicAeterna покоряют нас новыми прочтениями классических шедевров, выбирая редкие и технически сложные произведения. Концертное звучание одной из величайших оперных тетралогий в исполнении этого оркестра позволит вам открыть новые грани красоты вагнеровского письма.
Вместо голосов солистов в симфонической сюите «Кольцо без слов» Лорина Маазеля, которую исполнит оркестр, звучат только инструменты. Флейта передает голос Зиглинды, выразительное тромбонное соло олицетворяет Зигфрида, и мрачное звучание бас-кларнета символизирует фигуру великана Фафнера. Хотя традиционные вокальные линии отсутствуют, динамика сюжета сохраняется благодаря виртуозной игре оркестра. Не пропустите!
Место проведения
В Москве в Большом зале Консерватории им. Чайковского Теодор Курентзис и коллектив musicAeterna представят концерт «Кольцо без слов».
Стоимость билетов
На нашем сайте вы можете ознакомиться с электронной схемой зала, которая поможет выбрать места. Стоимость билетов зависит от расположения мест в зале.
На нашем сайте можно купить билеты на концерт Теодора Курентзиса в Москве. Для оформления покупки выберите места, введите свои данные (электронный ящик) для доставки и проведите оплату. Оплаченные электронные билеты будут высланы вам по email. Подлинность билетов гарантируется.
Вопросы и ответы
Да, программа концертов будет идентичной, что дает возможность большему числу ценителей классической музыки в Москве услышать эту редко исполняемую симфоническую сюиту.
Уникальность этих концертов заключается в сочетании гениальной музыки Вагнера, безупречного исполнения оркестра musicAeterna и гипнотической манеры дирижирования Теодора Курентзиса.
Сразу после успешной онлайн-оплаты ваши электронные билеты на концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna «Кольцо без слов» будут мгновенно отправлены на указанный вами e-mail.
Вы можете безопасно оплатить билеты на концерт 11 или 12 декабря 2025 на нашем сайте с помощью банковских карт через защищенное платежное соединение.
Участники
