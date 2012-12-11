Консерватория
Билеты на Теодор Курентзис и MusicAeterna «Кольцо без слов»

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
11 дек. - 12 дек.
О мероприятии

Дата

11 декабря

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского приглашает на концерт «Кольцо без слов» под руководством прославленного дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna. Вы услышите восхитительную интерпретацию легендарной вагнеровской тетралогии в инструментальном формате. Купите билет на концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna и насладитесь новым взглядом на бессмертное наследие Вагнера.

Уже более двадцати лет дирижер Курентзис и коллектив musicAeterna покоряют нас новыми прочтениями классических шедевров, выбирая редкие и технически сложные произведения. Концертное звучание одной из величайших оперных тетралогий в исполнении этого оркестра позволит вам открыть новые грани красоты вагнеровского письма.

Вместо голосов солистов в симфонической сюите «Кольцо без слов» Лорина Маазеля, которую исполнит оркестр, звучат только инструменты. Флейта передает голос Зиглинды, выразительное тромбонное соло олицетворяет Зигфрида, и мрачное звучание бас-кларнета символизирует фигуру великана Фафнера. Хотя традиционные вокальные линии отсутствуют, динамика сюжета сохраняется благодаря виртуозной игре оркестра. Не пропустите!

Место проведения

В Москве в Большом зале Консерватории им. Чайковского Теодор Курентзис и коллектив musicAeterna представят концерт «Кольцо без слов».

Стоимость билетов

На нашем сайте вы можете ознакомиться с электронной схемой зала, которая поможет выбрать места. Стоимость билетов зависит от расположения мест в зале.

Купить билеты на концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna в Москве: подбор и бронирование мест

На нашем сайте можно купить билеты на концерт Теодора Курентзиса в Москве. Для оформления покупки выберите места, введите свои данные (электронный ящик) для доставки и проведите оплату. Оплаченные электронные билеты будут высланы вам по email. Подлинность билетов гарантируется.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Вопросы и ответы

Да, программа концертов будет идентичной, что дает возможность большему числу ценителей классической музыки в Москве услышать эту редко исполняемую симфоническую сюиту.

Уникальность этих концертов заключается в сочетании гениальной музыки Вагнера, безупречного исполнения оркестра musicAeterna и гипнотической манеры дирижирования Теодора Курентзиса.

Сразу после успешной онлайн-оплаты ваши электронные билеты на концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna «Кольцо без слов» будут мгновенно отправлены на указанный вами e-mail.

Вы можете безопасно оплатить билеты на концерт 11 или 12 декабря 2025 на нашем сайте с помощью банковских карт через защищенное платежное соединение.

Участники

Теодор Курентзис

musicAeterna

