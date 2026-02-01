Оставить заявку
О мероприятии
Дата
1 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Приходите на вечер классической музыки 1 февраля в Консерватории Чайковского в Москве. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Окунитесь в мир классики на выступлении, где прозвучат работы известных авторов. В программе — произведения Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова и Эдварда Грига. Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского исполнит яркие номера: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского, отрывки из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, музыку к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Грига и увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки.
Билеты на концерт Чайковский. Римский-Корсаков. Григ онлайн
Купить билеты легко на нашем сайте. Здесь вы найдете простой способ выбрать нужные места через интерактивную схему зала. Можно определить удобную позицию — ближе к сцене или подальше.
- Простой выбор мест на схеме зала.
- Надежная оплата через интернет.
- Возможность оформить бронь по телефону с помощью консультанта.
Стоимость зависит от выбранной зоны, подробности доступны на сайте. Почувствуйте атмосферу настоящей классики и насладитесь живым исполнением известных произведений!