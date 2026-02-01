Консерватория
Чайковский. Римский-Корсаков. Григ

Билеты на концерт Чайковский. Римский-Корсаков. Григ в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
1 фев. 14:00

О мероприятии

Дата

1 февраля

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Приходите на вечер классической музыки 1 февраля в Консерватории Чайковского в Москве. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Окунитесь в мир классики на выступлении, где прозвучат работы известных авторов. В программе — произведения Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова и Эдварда Грига. Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского исполнит яркие номера: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского, отрывки из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, музыку к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Грига и увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки.

Билеты на концерт Чайковский. Римский-Корсаков. Григ онлайн

Купить билеты легко на нашем сайте. Здесь вы найдете простой способ выбрать нужные места через интерактивную схему зала. Можно определить удобную позицию — ближе к сцене или подальше.

  • Простой выбор мест на схеме зала.
  • Надежная оплата через интернет.
  • Возможность оформить бронь по телефону с помощью консультанта.

Стоимость зависит от выбранной зоны, подробности доступны на сайте. Почувствуйте атмосферу настоящей классики и насладитесь живым исполнением известных произведений!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
