Шедевры мировой оперы. Верди. Пуччини. Моцарт

Билеты на концерт Шедевры мировой оперы. Верди. Пуччини. Моцарт в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

12 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и время проведения

Концерт «Шедевры мировой оперы. Верди. Пуччини. Моцарт» пройдет 12 февраля в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Мы приглашаем вас на особенный вечер для поклонников оперной музыки. В программе прозвучат произведения Джоаккино Россини, Иоганна Штрауса, Джакомо Пуччини и Вольфганга Амадея Моцарта. Гости услышат увертюры и арии из таких опер, как «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан» и «Травиата». Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит под руководством Юрия Симонова и Алексея Рубина, а солистка Полина Шабунина наполнит вечер яркими эмоциями.

Билеты на концерт

Купить билеты на это событие можно на нашем сайте. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — вы легко найдете подходящий вариант с учетом пожеланий и бюджета. Также оформить заказ можно по телефону: наши специалисты помогут выбрать оптимальные позиции и ответят на все вопросы.

  • Определите удобные места через онлайн-схему.
  • Произведите оплату любым удобным способом.
  • Получите электронный билет сразу после покупки.

Цена зависит от выбранного сектора — подробности ищите на сайте или уточняйте у консультантов по телефону.

Подарите себе встречу с шедеврами мировой оперы и почувствуйте атмосферу настоящей живой музыки!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
