Место и время проведения
Концерт «Шедевры мировой оперы. Верди. Пуччини. Моцарт» пройдет 12 февраля в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Мы приглашаем вас на особенный вечер для поклонников оперной музыки. В программе прозвучат произведения Джоаккино Россини, Иоганна Штрауса, Джакомо Пуччини и Вольфганга Амадея Моцарта. Гости услышат увертюры и арии из таких опер, как «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан» и «Травиата». Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит под руководством Юрия Симонова и Алексея Рубина, а солистка Полина Шабунина наполнит вечер яркими эмоциями.
Билеты на концерт
Купить билеты на это событие можно на нашем сайте. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — вы легко найдете подходящий вариант с учетом пожеланий и бюджета. Также оформить заказ можно по телефону: наши специалисты помогут выбрать оптимальные позиции и ответят на все вопросы.
- Определите удобные места через онлайн-схему.
- Произведите оплату любым удобным способом.
- Получите электронный билет сразу после покупки.
Цена зависит от выбранного сектора — подробности ищите на сайте или уточняйте у консультантов по телефону.
Подарите себе встречу с шедеврами мировой оперы и почувствуйте атмосферу настоящей живой музыки!