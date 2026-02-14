Оставить заявку
О мероприятии
Дата
14 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «История любви. Серенада солнечной долины. Чай вдвоём» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6. Этот зал славится особой акустикой и уютной атмосферой, где каждый гость может полностью погрузиться в мир живой музыки.
О концерте
Гостей ожидает яркое музыкальное приключение среди джазовых мелодий и романтических настроений. На сцене выступит Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова. Этот коллектив единственный в стране не только играет произведения известных композиторов — Каунта Бэйси, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона — но и передает дух золотого века джаза. В программе прозвучат «История любви» Фрэнсиса Лея, «Серенада солнечной долины» Гленна Миллера и другие знаменитые мелодии, которые покорили слушателей по всему миру.
Билеты на концерт «История любви. Серенада солнечной долины. Чай вдвоём» онлайн
Купить билеты можно на сайте или по телефону. Для каждого гостя открыт удобный выбор мест на интерактивной схеме зала, чтобы подобрать лучший вариант для себя. Цена зависит от расположения — доступны как места у сцены, так и более спокойные зоны.
- Онлайн-бронирование доступно на сайте.
- Интерактивная схема помогает выбрать подходящие места.
- Безопасная оплата обеспечивает надежность покупки.
- Менеджеры по телефону подскажут с выбором и ответят на вопросы.