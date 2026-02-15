Оставить заявку
О мероприятии
Дата
15 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт пройдет 15 февраля в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Организаторы подготовили яркое событие для поклонников классики. В программе прозвучат произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига и Петра Ильича Чайковского. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнит любимые шедевры мировой сцены. Среди них — скрипичный концерт ми минор Мендельсона и знаменитый Свадебный марш из комедии «Сон в летнюю ночь». Также гости услышат фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» Грига и балетные номера Чайковского: Вальс цветов и Танец маленьких лебедей. Солистка Татьяна Самуил выступит с виртуозной игрой на скрипке.
Билеты на концерт Мендельсон. Свадебный марш. Чайковский. Вальс цветов. Григ. Пер Гюнт онлайн
Купить билеты можно через сайт с интерактивной схемой зала, где легко выбрать подходящие места, оплатить заказ безопасно и получить электронные билеты. Также доступен вариант оформления по телефону: менеджер подскажет лучшие варианты и подробно расскажет о стоимости и деталях посещения.
- Простой выбор мест на схеме зала
- Надежная оплата через интернет
- Оформление по телефону с поддержкой специалиста
Погрузитесь в атмосферу великолепной музыки и почувствуйте магию живого исполнения известных произведений!