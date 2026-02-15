Консерватория
Мендельсон. Свадебный марш. Чайковский. Вальс цветов. Григ. Пер Гюнт

Билеты на концерт Мендельсон. Свадебный марш. Чайковский. Вальс цветов. Григ. Пер Гюнт в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
15 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

15 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт пройдет 15 февраля в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Организаторы подготовили яркое событие для поклонников классики. В программе прозвучат произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига и Петра Ильича Чайковского. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнит любимые шедевры мировой сцены. Среди них — скрипичный концерт ми минор Мендельсона и знаменитый Свадебный марш из комедии «Сон в летнюю ночь». Также гости услышат фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» Грига и балетные номера Чайковского: Вальс цветов и Танец маленьких лебедей. Солистка Татьяна Самуил выступит с виртуозной игрой на скрипке.

Билеты на концерт Мендельсон. Свадебный марш. Чайковский. Вальс цветов. Григ. Пер Гюнт онлайн

Купить билеты можно через сайт с интерактивной схемой зала, где легко выбрать подходящие места, оплатить заказ безопасно и получить электронные билеты. Также доступен вариант оформления по телефону: менеджер подскажет лучшие варианты и подробно расскажет о стоимости и деталях посещения.

  • Простой выбор мест на схеме зала
  • Надежная оплата через интернет
  • Оформление по телефону с поддержкой специалиста

Погрузитесь в атмосферу великолепной музыки и почувствуйте магию живого исполнения известных произведений!

Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
