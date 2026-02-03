Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Вспоминая «Русские сезоны» в Париже

Билеты на концерт Вспоминая «Русские сезоны» в Париже в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
3 фев. 19:00

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

О мероприятии

Дата

3 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения концерта

Концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» пройдет в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Зал отличается отличной акустикой и уютной атмосферой, поэтому здесь часто устраивают крупные музыкальные события.

О концерте

«Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» открывает слушателям мир Сергея Дягилева и его знаменитых проектов. В начале прошлого века его идея объединила известных артистов и музыкантов со всего мира. На сцене прозвучат произведения Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова. Святослав Беседин (ведущий, вокал), Наталья Фролкина (скрипка) и Никита Галактионов (фортепиано) подготовили для гостей программу с любимыми мелодиями и свежими взглядами на классические шедевры.

Билеты на концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» онлайн

Купить билеты на концерт можно на нашем сайте. Для вашего удобства работает интерактивная схема зала — вы легко выберете подходящее место. Также заказы принимают по телефону: менеджер подробно расскажет о вариантах и поможет определиться.

Цена зависит от расположения выбранного кресла, а актуальную стоимость вы найдете на сайте. Мы обеспечиваем безопасную оплату через интернет и сразу отправляем электронный билет после покупки.

  • Удобный выбор мест на интерактивной схеме.
  • Оформление заказа онлайн или по телефону.
  • Гарантированная безопасность платежа и мгновенная отправка билета.

Не пропустите возможность побывать на этом событии! Концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» подарит встречу с музыкой прошлого и современными талантами, которые продолжают лучшие традиции.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.