О мероприятии
Дата
3 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» пройдет в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Зал отличается отличной акустикой и уютной атмосферой, поэтому здесь часто устраивают крупные музыкальные события.
О концерте
«Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» открывает слушателям мир Сергея Дягилева и его знаменитых проектов. В начале прошлого века его идея объединила известных артистов и музыкантов со всего мира. На сцене прозвучат произведения Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова. Святослав Беседин (ведущий, вокал), Наталья Фролкина (скрипка) и Никита Галактионов (фортепиано) подготовили для гостей программу с любимыми мелодиями и свежими взглядами на классические шедевры.
Билеты на концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» онлайн
Купить билеты на концерт можно на нашем сайте. Для вашего удобства работает интерактивная схема зала — вы легко выберете подходящее место. Также заказы принимают по телефону: менеджер подробно расскажет о вариантах и поможет определиться.
Цена зависит от расположения выбранного кресла, а актуальную стоимость вы найдете на сайте. Мы обеспечиваем безопасную оплату через интернет и сразу отправляем электронный билет после покупки.
Не пропустите возможность побывать на этом событии! Концерт «Вспоминая «Русские сезоны» в Париже» подарит встречу с музыкой прошлого и современными талантами, которые продолжают лучшие традиции.