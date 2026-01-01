Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
5 апреля
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского приглашает меломанов на исключительное музыкальное событие, которое состоится в Москве. Под управлением выдающегося дирижера Теодора Курентзиса симфонический оркестр и хор musicAeterna представят концертную программу «Брамс, Куртаг» — яркое соединение наследия великого романтика и современного авангардиста в рамках академической музыки.
Позаботьтесь о покупке билетов на концерт «Брамс, Куртаг» заранее: концерты Теодора Курентзиса неизменно собирают аншлаги и становятся знаковыми музыкальными событиями международного масштаба, привлекая ценителей искусства со всей России и мира.
Слушателям откроется уникальная возможность погрузиться в мир двух выдающихся мастеров европейской музыкальной культуры — Иоганнеса Брамса и Дьердя Куртага. Благодаря таланту дирижера стилистически контрастные сочинения сольются в гармоничное целое, даря зрителям глубокие эмоции и эстетическое наслаждение.
В концертной программе прозвучат знаменитые произведения: монументальный «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса в исполнении симфонического оркестра и хора создает выразительный контраст с камерными сочинениями Дьердя Куртага — циклом песен на стихи русских поэтов («Песни уныния и печали»). Особое место в программе займет кантата «Надгробие для Штефана», посвященная памяти композитора Штефана Грабовского.
Исполнители — симфонический оркестр и хор musicAeterna, прославившиеся высочайшим профессионализмом и уникальным подходом к интерпретации музыкальных произведений, создадут неповторимую атмосферу живого музыкального диалога со слушателями.
Информация о месте проведения концерта
В Москве, в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского, состоятся концертные мероприятия с участием дирижера Теодора Курентзиса и ансамбля musicAeterna. В программе прозвучат сочинения Брамса и Куртага.
