Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Теодор Курентзис и musicAeterna «Брамс, Куртаг»

Дирижер Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna «Брамс, Куртаг»

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
5 апр. - 6 апр.

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

5 апреля

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского приглашает меломанов на исключительное музыкальное событие, которое состоится в Москве. Под управлением выдающегося дирижера Теодора Курентзиса симфонический оркестр и хор musicAeterna представят концертную программу «Брамс, Куртаг» — яркое соединение наследия великого романтика и современного авангардиста в рамках академической музыки.

Позаботьтесь о покупке билетов на концерт «Брамс, Куртаг» заранее: концерты Теодора Курентзиса неизменно собирают аншлаги и становятся знаковыми музыкальными событиями международного масштаба, привлекая ценителей искусства со всей России и мира.

Слушателям откроется уникальная возможность погрузиться в мир двух выдающихся мастеров европейской музыкальной культуры — Иоганнеса Брамса и Дьердя Куртага. Благодаря таланту дирижера стилистически контрастные сочинения сольются в гармоничное целое, даря зрителям глубокие эмоции и эстетическое наслаждение.

В концертной программе прозвучат знаменитые произведения: монументальный «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса в исполнении симфонического оркестра и хора создает выразительный контраст с камерными сочинениями Дьердя Куртага — циклом песен на стихи русских поэтов («Песни уныния и печали»). Особое место в программе займет кантата «Надгробие для Штефана», посвященная памяти композитора Штефана Грабовского.

Исполнители — симфонический оркестр и хор musicAeterna, прославившиеся высочайшим профессионализмом и уникальным подходом к интерпретации музыкальных произведений, создадут неповторимую атмосферу живого музыкального диалога со слушателями.


Информация о месте проведения концерта

В Москве, в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского, состоятся концертные мероприятия с участием дирижера Теодора Курентзиса и ансамбля musicAeterna. В программе прозвучат сочинения Брамса и Куртага.


Прайс-лист на выступление

Стоимость билетов зависит от категории места в зале: в партере, на балконе или в ложах. Для выбора оптимальных мест вы можете воспользоваться интерактивной схемой концертного зала на нашем сайте.


Приобрести билеты на концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna «Брамс, Куртаг» в Москве

На нашем сайте вы можете совершить покупку билетов на концерт в Большом зале Московской консерватории. Выберите места на схеме зала, укажите данные для доставки и завершите оплату. После подтверждения заказа на вашу электронную почту будут отправлены электронные билеты. Мы гарантируем подлинность всех билетов и предоставляем возможность возврата в соответствии с правилами концертной площадки.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Галерея

Участники

Теодор Курентзис

musicAeterna