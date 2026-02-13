Оставить заявку
О мероприятии
Дата
13 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт Филиппа Копачевского «Шопен-гала» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского. Зал по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6, радует гостей отличной акустикой и уютной атмосферой. Здесь каждый слушатель легко погружается в мир классики.
О концерте
Филипп Копачевский приглашает вас на вечер, посвящённый музыке Шопена. В программе прозвучат любимые произведения композитора: полонезы, мазурки, ноктюрны и вальсы. Артист передаёт каждую эмоцию с особой искренностью и талантом. В этом году поклонники отмечают 215 лет со дня рождения Фредерика Шопена, и встреча станет настоящим подарком для всех ценителей его творчества.
Билеты на концерт Филиппа Копачевского «Шопен-гала» онлайн
Купить билеты можно на нашем сайте: здесь вы легко выберете лучшие места с помощью интерактивной схемы зала. Также мы принимаем заказы по телефону — менеджер подскажет свободные позиции и стоимость. Цена зависит от выбранного ряда: доступны как кресла у сцены, так и более удалённые варианты.
- Простой выбор мест на схеме зала.
- Безопасная онлайн-оплата.
- Оформление заказа по телефону с поддержкой менеджера.
Подарите себе незабываемый вечер — станьте гостем концерта Филиппа Копачевского и насладитесь шедеврами классической музыки в исполнении талантливого пианиста. Не упустите возможность окунуться в атмосферу искусства на одном из главных событий года!