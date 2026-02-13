Консерватория
Филипп Копачевский. Шопен-гала

Билеты на концерт Филиппа Копачевского. Шопен-гала в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
13 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

13 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт Филиппа Копачевского «Шопен-гала» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского. Зал по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6, радует гостей отличной акустикой и уютной атмосферой. Здесь каждый слушатель легко погружается в мир классики.

О концерте

Филипп Копачевский приглашает вас на вечер, посвящённый музыке Шопена. В программе прозвучат любимые произведения композитора: полонезы, мазурки, ноктюрны и вальсы. Артист передаёт каждую эмоцию с особой искренностью и талантом. В этом году поклонники отмечают 215 лет со дня рождения Фредерика Шопена, и встреча станет настоящим подарком для всех ценителей его творчества.

Билеты на концерт Филиппа Копачевского «Шопен-гала» онлайн

Купить билеты можно на нашем сайте: здесь вы легко выберете лучшие места с помощью интерактивной схемы зала. Также мы принимаем заказы по телефону — менеджер подскажет свободные позиции и стоимость. Цена зависит от выбранного ряда: доступны как кресла у сцены, так и более удалённые варианты.

  • Простой выбор мест на схеме зала.
  • Безопасная онлайн-оплата.
  • Оформление заказа по телефону с поддержкой менеджера.

Подарите себе незабываемый вечер — станьте гостем концерта Филиппа Копачевского и насладитесь шедеврами классической музыки в исполнении талантливого пианиста. Не упустите возможность окунуться в атмосферу искусства на одном из главных событий года!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
